ବିକ୍ରି ହେବ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ! ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପରେ, RCBର ପାଳି ? ଲଳିତ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ …
IPL ର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ RCB ହେବ ବିକ୍ରି , ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କିଛି ବୟାନ ଦେଲେ ଲଳିତ ମୋଦୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ’ଣ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ IPL ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲଳିତ ମୋଦୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି IPL ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ଏବେ ଜଣେ ନୂତନ ମାଲିକ ଖୋଜୁଛି।
ଲଳିତ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରେ ନିବେଶ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ।
ଲଳିତ ମୋଦୀ RCB ବିଷୟରେ ଦେଲେ ସୂଚନା :
ଲଳିତ ମୋଦୀଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ RCB ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ରୁ RCBକୁ ହଟାଇ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଦଳ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏବଂ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସାର୍ବଭୌମ ପାଣ୍ଠି ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିପାରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହାଠାରୁ ଭଲ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ RCB କିଣିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।”
ଲଳିତ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ RCB ଏକ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦର୍ଶାଇବ ଯେ IPL କେବଳ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପରେ, RCB ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ କି?
ଯଦି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେପରି ଲଳିତ ମୋଦୀ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିକ୍ରି ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗତ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ମାଲିକ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟୋରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଯଦି RCB ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଏ, ତେବେ କିଏ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ଆରସିବି କେବଳ ଆଇପିଏଲର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗେଲ୍, ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ତାରକା ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି।