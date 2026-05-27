IPL 2026: ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା RCB, ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ୯୨ ରନରେ ହରାଇଲା
RCB ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପଟିଦାର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ସେ ମାତ୍ର ୩୩ଟି ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୯୩ ରନ କରିଥିଲେ
ଧର୍ମଶାଳା : ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧର୍ମଶାଳାର HPCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚରେ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ୯୨ ରନର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଟସ୍ ଜିତି ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି RCB ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୫୪ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା IPL ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ।
ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପଟିଦାର ମ୍ୟାଚର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୩୩ଟି ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୯୩ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୯ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ପାଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ମିଳିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ୨୫ ବଲରେ ୪୩ ରନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ।
୨୫୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦଳ କେବେବି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। RCB ବୋଲରମାନଙ୍କ କଡ଼ା ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ମାତ୍ର ୧୬୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଜାକବ ଡଫି ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟ ସହ RCB ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖେଳିବେ।
ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ:
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସ୍କୋର: RCB ୨୫୪/୫।
ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ: ୯୨ ରନ।
ପଟିଦାରଙ୍କ କମାଲ: ୩୩ ବଲରେ ୯୩ ରନ।
କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥିରତା: ଏହି ସିଜନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ।
AB ଡି ଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି RCBର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ‘ଏଲିମିନେଟର’ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ।