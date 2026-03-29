ବିଜୟରୁ IPL ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା RCB, ବିରାଟ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଧୁଳିସାତ୍ କରିଦେଲେ SRH ସ୍ଵପ୍ନ

ଆରସିବିର ଧମାକେଦାର ବିଜୟ: କୋହଲିଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ପାରିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୬ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ପରାଜିତ

By Jyotirmayee Das

RCB vs SRH: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୯ତମ ସିଜିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ମୋଟ ୨୦୧/୯ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଆରସିବି ସଫଳତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ମାତ୍ର ୧୫.୪ ଓଭରରେ ୨୦୩/୪ ସ୍କୋର କରି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ, ବିରାଟ କୋହଲି ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ୩୮ ବଲରୁ ୫ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ସହିତ ଅପରାଜିତ ୬୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ, ଡେଭିନ ପେନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ ଏବଂ ୨ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଆରସିବି ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଆରମ୍ଭ

ଆରସିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଫିଲ ସଲ୍ଟଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା । ତା’ ବି ମାତ୍ର ୯ ରନରେ ଥିଲା। ସଲ୍ଟ ୭ଟି ବଲ୍ ରୁ ୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଚୌକା ଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୧ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ (୪୫ ବଲ୍ ରୁ) ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ୨୦୦ ରନ୍ ର ପିଛା କରିବା ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ସମୟରେ, ପାଡିକ୍କଲ୍ ୨୬ ବଲ୍ ରୁ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ଥିଲା।

୯ମ ଓଭରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୧୦ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, କୋହଲି ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ୫୩ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ (୨୨ ବଲ୍ ରୁ) ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦଳର ଗତି ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଦଳ ୧୩ତମ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, ସ୍କୋର ୧୬୩ ରନ୍ ଥିଲା। ପାଟିଦାର ୧୨ ବଲ୍ ରୁ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍‌ରେ, ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଝଟକା ପାଇଲା କାରଣ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଡକ୍ ଆଉଟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ପାଟିଦାର ଏବଂ ଜିତେଶଙ୍କ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ RCBର ଇନିଂସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧୀର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦଳର ରନ୍ ହାର ୧୨.୬୧ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ହାର ମାତ୍ର ୫.୪୨ ଥିଲା। ଦଳକୁ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୩୮ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ହ୍ରାସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି, କୋହଲି ଏବଂ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୦ ରନ୍‌ର ଭାଗୀଦାରି (୧୯ ବଲ୍‌ରେ) ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦଳକୁ ସହଜରେ ଶେଷ ରେଖା ପାର କରାଇଥିଲା।

