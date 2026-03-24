IPL 2026: ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବ 11 ସିଟ୍; ଏହି କାରଣରୁ RCB ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବ 11 ସିଟ୍
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: IPLର 19ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ 11 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
4 ଜୁନ୍ 2025 ରେ RCB ର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଥମ IPL ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 11 ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।
ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୧ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିବ
ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଲା। RCB ଏବଂ KSCA ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ୧୧ଟି ସିଟ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେଠାରୁ, କେହି କେବେ ଏହି ସିଟ୍ ଦଖଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖାଲି ରହିବେ। RCBର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ମାରକୀ
ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ RCB ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମାରକୀ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ୨୦୨୬ ମସିହାର IPL ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ୧୧ ଜଣ ପୀଡିତଙ୍କ ନାମ ବିଶାଳ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ପାଳନ କରାଯିବ।
ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ୧୧ ନମ୍ବର ଜର୍ସି
ଏହି ସିଜିନରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, RCB ଖେଳାଳିମାନେ ୧୧ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସିଇଓ ରାଜେଶ ମେନନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର, ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏବେ କଠୋର SOP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି – KSCA, RCB ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ RCB ଏବଂ SRH ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ
IPL ୨୦୨୬ ର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, RCB ଦଳ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ IPL 2026 ର ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଇଶାନ କିଶାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।