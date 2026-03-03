RCB ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର; ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ IPL ପାଇଁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବ ଏତିକି ମ୍ୟାଚ୍

By Seema Mohapatra

ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ: IPL ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା IPL 2026 ରେ ଏହାର ଘରୋଇ ଭୂମି, ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ। RCB କହିଛି ଯେ ଦଳ ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାକି ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟେଡିଅମ୍‌ରେ ଘଟିଥିବା ଭିଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣ ଫ୍ୟାନ୍‌ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଦଳାଚକଟା ହେବା ପରଠାରୁ, ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, କିମ୍ବା ମହାରାଜା ଟ୍ରଫି ସମେତ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ RCB ର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସେହି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

RCB ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସରକାର ଏବଂ RCB ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ RCB ଦଳ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଖେଳିବ। RCB କହିଛି, “ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାସ ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଫେରାଇ ଆଣିବା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନକୁ ସହଜ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ RCB କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।”

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

RCB ସିଇଓ ରାଜେଶ ମେନନ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ” ଆମେ ଖୁସିର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ RCB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରରେ ହେବ।’ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ନୂତନ IPL ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବଦା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ IPL 2026 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

