ବାଙ୍ଗଲୋର: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ର ୩୨ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୯/୯ ସ୍କୋର କରିଛି। ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗରେ ୧୯୦ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳ ୧ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି।

𝙍𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙘𝙚 🔥🔥

An extraordinary delivery THAT 💪🏻@mdsirajofficial cleans up Jos Buttler and continues his habit of striking early for @RCBTweets!

#TATAIPL | #RCBvRR pic.twitter.com/YE4ge4tAU0

— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2023