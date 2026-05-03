ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପୁଣିଥରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ଟିଏମସି
WB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଫଲତା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନକୁ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୃଥକ ଭାବରେ, କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ନୂତନ ମତଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଫଲତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ନିର୍ବାଚନୀ ଅପରାଧ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜଡିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହାୟକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ୨୮୫ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂତନ ମତଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ମତଦାନ ୨୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ସକାଳ ୭:୦୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣନା ୨୪ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ କରାଯିବ।
ଭୋଟଦାନ ଦିନ ଅନିୟମିତତାର
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୯୪ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ। ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ମତଦାନ ସମୟରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ସହିତ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଘଟଣା, ବିଶେଷକରି, ମେସିନ୍ରେ ଟେପ୍ ଲାଗିବା ନେଇ ଫଲତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଫଲତା ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣନା ୪ ମଇରେ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଫଲତା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟ ସେହି ଦିନ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ଫଲତା ଆସନରେ ନୂତନ ମତଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ପରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମେ ୪ ତାରିଖରେ, ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୯୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନାର ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମୋଟ ୧୫ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯିବ । ଶନିବାର ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାନ ଭାବରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲତା ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଥିଲା।