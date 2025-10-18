ପାକିସ୍ତାନ ପଛରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ,ଭାରତ-ଆଫଗାନ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ରକ୍ତଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି ପାକି କହିଲା ସବୁ ଆଫଗାନି ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼…
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, କହିଲା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତକୁ ଟାଣିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟସୀମା ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ତଥାପି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାତାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସିଫ୍ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଅପିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ କାବୁଲ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦର ଉତ୍ସ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ, ତାହା ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ।”
ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିରକ୍ତ: ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲ ଏବେ ଭାରତରବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ସହଯୋଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “କାବୁଲର ଶାସକ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭାରତର କୋଳରେ ବସି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥରେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ତଳେ ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ।” ଆସିଫ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ମୁତାକି ସମ୍ପ୍ରତି ଛଅ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ମୁତାକିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛିପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଫଗାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଏବେ କାବୁଲରେ ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ଅଛି।
ଆସିଫ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାବୁଲରୁ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସକ୍ଷମ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବଳିଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, କାବୁଲରୁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।
ପାକ୍-ଆଫଗାନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି :ଏହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୀମାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।