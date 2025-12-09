ଦେଖି ହେବନି କି ଲାଇଭ ମ୍ଯାଚ? ବିଶ୍ବକପ ୨୦୨୬ ଆଗରୁ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାହିଁକି କରିବନି JioStar?
ସତରେ କଣ ଦେଖି ହେବନି LIVE ମ୍ଯାଚ୍ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମ୍ଯାଚ ଦେଖିପାରିବା ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ।ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏଭଳି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଖବର।
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୦ ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ICC କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ JioStar ୨୦୨୬ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।
ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ JioStar ଏପରି କାହିଁକି କଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ କ’ଣ ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ଜିଓଷ୍ଟାର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନା କଲା:
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଓଷ୍ଟାର ICCକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହା 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିଆ ଚୁକ୍ତି ଜାରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। Jiostarର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ICC ସିଜିନ୍ ୨୦୨୬-୨୦୨୯ ପାଇଁ ମିଡିଆ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ICC ମିଡିଆ ଅଧିକାର ପାଇଁ ୨.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛି।
Jiostarର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ICCକୁ ଚକିତ କରିଛି। Jiostar ସିଜିନ୍ ୨୦୨୩-୨୦୨୭ ପାଇଁ ICC ସହିତ ୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା।
T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ ନା ନାହିଁ:
ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Jiostar ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ, ICC ମିଡିଆ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଡ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ Sony Pictures Network India, Netflix, ଏବଂ Amazon Prime Video ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ICC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ପ୍ରସାରଣ ସହଯୋଗୀ ପାଇ ନଥିବାରୁ, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।