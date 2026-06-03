ଟିଏମସିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲେ ୫୯ ବିଧାୟକ

ଏହି ନାଟକୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବୁଧବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ରଥୀନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ୫୯ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏକ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିତବ୍ରତଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସେଉଳି ସାହା ଏବଂ ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁଙ୍କୁ ଉପ-ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକମାନେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବସ ଯୋଗେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରିତବ୍ରତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୯ ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି: ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ (ଉଲୁବେରିଆ ପୂର୍ବ), ସନ୍ଦୀପନ ସାହା (ଏଣ୍ଟାଲି), ସବିନା ୟାସମିନ (ସୁଜାପୁର), ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା (ବୋଲପୁର), ନିଆମତ ଶେଖ (ହରିହରପଡ଼ା), ସେଉଳି ସାହା (କେଶପୁର), ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ (କସବା), ମହମ୍ମଦ ନୁର ଆଲମ (ଶମସେରଗଞ୍ଜ), ସମୀର କୁମାର ପାଞ୍ଜା (ଉଦୟନାରାୟଣପୁର), ତପସ ମାଇତି (ଡୋମଜୁର), ଅରୂପ ରାୟ (ହାୱଡ଼ା ମଧ୍ୟ), ମହମ୍ମଦ ଗୁଲାମ ରବ୍ବାନୀ (ଗୋଲପୋଖର), ଉଷା ରାଣୀ ମଣ୍ଡଳ (ମିନାଖାଁ), ପ୍ରିୟା ପଲ (ସାଙ୍କ୍ରେଲ), ଗୁଲଶନ ମଲ୍ଲିକ (ପାଞ୍ଚଳା), ରତିନ ଘୋଷ (ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମ), ସୁବାଶିଷ ଦାସ (ମହେଶତଲା), ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ (ଭରତପୁର), ଅଖରୁଜ୍ଜମାନ (ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ), ସମର ମୁଖାର୍ଜୀ (ରତୁଆ) ଏବଂ ପ୍ରସୂନ ବାନାର୍ଜୀ (ଚଞ୍ଚଳ)।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଘରେ ବସି…

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଡି.କେ.…

ଏହି ନାଟକୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବରିଷ୍ଠ ଟିଏମସି ନେତା କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥୀନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଏକ୍ସ (X) ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ସଦନର ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଶୀମା ପାତ୍ର ଏବଂ ନୟନା ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର ଉପ-ନେତା ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫିରହାଦ ହାକିମଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ (ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ନୂତନ ଘଟଣାକ୍ରମଟି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପନ ସାହାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଟିଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୋମବାର ଦିନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଘରେ ବସି…

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଡି.କେ.…

ପ୍ରସାଦ ନାଁରେ କ୍ଷୀରରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ…

କବାଟ ନଖୋଲିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୋଇଗଲା ଚୋର

1 of 29,411