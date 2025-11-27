ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ହାଲିଆ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଲେ ୪୦ କୋଟି, ଟଙ୍କା ଦେଖି ସଭିଏଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

Temple Donation: ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାନୱାଲିଆ ସେଠ ମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ଗଣନା ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗଣନାର ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦାନ ପରିମାଣ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ ମେୱାଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ସାନୱାଲିଆ ସେଠଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ନିରନ୍ତର ଦାନଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି।

ଏଥର ଦୀପାବଳି ପରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଦାନ ବାକ୍ସ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ସକୁ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଟଙ୍କା ପରିମାଣ ୪୦ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଦିର ଛକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତସଙ୍ଗ ହଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି।

ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଆରତୀ ପରେ, ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ସାନୱାରା ସେଠଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବର୍ଷକୁ ୧୧ ଥର ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଛଅ ଥର ଭଣ୍ଡାର ଘରରୁ ହାରାହାରି ୨୬ ରୁ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ।

କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସାନୱାରା ସେଠଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଗଣନା ଧାରା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ନୈବେଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ।

 

