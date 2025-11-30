ରାଞ୍ଚିରେ ପୁଣି କିଙ୍ଗ୍ ବନିଲେ କୋହଲି, ODIରେ ୫୨ ତମ ଶତକ ମାରି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକରେ କାନରେ ପାଣି ପିଆଇଲେ ବିରାଟ କୋହଲି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ODI ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ODI କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ୮୩ତମ ଶତକ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ODIରେ ବିରାଟ ୧୦୨ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶତକ ହାସଲ କରିବା ରାସ୍ତାରେ କୋହଲି ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ୬୦ତମ ODI ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶତକ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ୫୨ତମ ଥର ପାଇଁ ୧୦୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ODI କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ODI ଶତକ ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଉଭୟ ODIରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଞ୍ଚିରେ ପାଞ୍ଚଟି ODI ଇନିଂସରେ ଏହା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶତକ। ପୂର୍ବରୁ, ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ପୁଣେରେ ତିନୋଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶେଷ ଶତକ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅପରାଜିତ ୧୦୦ ରନ କରିଥିଲେ।
କୋହଲି ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଶତକ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୂଚାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ODIରେ ମଧ୍ୟ ୭୪ ରନ କରିଥିଲେ। କୋହଲି ପୂର୍ବରୁ T20I ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ODI ଖେଳନ୍ତି। ଏହି ଶତକ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।