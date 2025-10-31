ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲେ କେତେ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର ରାଶି, କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି ଟାଇଟଲ
IND vs SA World Cup 2025: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (IND vs SA) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡକ୍ଟର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଚଳିତ ବର୍ଷର ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ।
୨୦୨୫ର ପୁରସ୍କାର ରାଶି: ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସିସି ୧୩.୮୮ ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୩ କୋଟି ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୨୦୨୨ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେଳେ ୩.୫ ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୩୧ କୋଟି ଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପରେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ODI ବିଶ୍ଵକପଠାରୁ ଅଧିକ: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଭାରତରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବାବଦକୁ ୧୦ ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୮୯ କୋଟି ସହିତ ସମାନ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ କେଉଁ ଦଳ ବି ବିଶ୍ଵକପ୍ ଜିତିପାରେ । ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହେବ।
ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସାତ ଥର ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯୭୮, ୧୯୮୨, ୧୯୮୮, ୧୯୯୭, ୨୦୧୩ ଏବଂ ୨୦୨୨ରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।
ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାରିଥର ଟାଇଟଲ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେମାନେ ୧୯୭୩, ୧୯୯୩, ୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେବଳ ଥରେ, ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି।