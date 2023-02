ଦୁଇଶହ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ OPSC, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲଥ ସର୍ଭିସେସ୍ କ୍ୟାଡରର ଗ୍ରୁପ୍-ଏ (ଜୁନିୟର ଶାଖା) ରେ ଦନ୍ତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (ଓପିଏସସି)କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଜଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଓପିଏସସି ର ଡିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ www.opsc.gov.in ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

Recruitment of Regular Dental Surgeons in the rank of Group-A (Jr Branch) of the Odisha Medical Services (Dental) Cadre for the year 2022-23: pic.twitter.com/RA704gmN39

— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) February 23, 2023