ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାର ରହସ୍ୟ କଥା: ୨୫୪ ଏକର ଜମି, ୨୦୦ କୋଠରୀ ଏବଂ ୧୧୩୫ କିଲୋ ସୁନାର ମୟୂର ସିଂହାସନ
Red Fort: ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ଏବଂ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୁରା ଦେଶ ଏବେ ମର୍ମାହତ । ତେବେ ଏହି ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲା ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ । ଯାହା ଆପଣ ବି ଜାଣି ନଥିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ଏକଦା ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମହଲ, ଦର୍ଶକ କକ୍ଷ, ମସଜିଦ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦୁର୍ଗର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ୨୫୪ ଏକର। ଏହା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ ଦରବାର ଥିଲା।
ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଦୁର୍ଗରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ଏବଂ ହଲ୍ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିୱାନ-ଇ-ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଶାହଜାହାନ ଏଠାରେ ଏକ ମାର୍ବଲର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିଲେ।
ଦିୱାନ-ଇ-ଖାସ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏପରିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ସହିତ ଅନେକ କୋଠରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ କିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ।
୧୮୫୭ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦୁର୍ଗର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ବାରାକରେ ପରିଣତ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଳ ୨୦୦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋଗଲ ବୈଭବର ପ୍ରତୀକ, ମୟୂର ସିଂହାସନ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା।
ଏହାକୁ ୧୬୩୫ ମସିହାରେ ଶାହଜାହାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୧୩୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରର ଲାଞ୍ଜ ମଣିରେ ଖଚିତ ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା କୋହିନୂର ହୀରା।
ଲାଞ୍ଜରେ ୧୨ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦୁଇଟି ମୟୂର ଏବଂ ମଣିମାଳ ଥିଲା। ୧୭୩୯ ମସିହାରେ, ନାଦିର ଶାହ (ପାରସ୍ୟର ଶାସକ) ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ତେହେରାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପରେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆଜି ବି ମୂଳ ସିଂହାସନର କିଛି ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭୂଗର୍ଭ ଏବଂ ଭୂତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ରାଜପରିବାରକୁ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗ (ଯେପରିକି ସଲିମଗଡ଼) ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ASI ଅନେକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ ।
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଖନନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରା କିମ୍ବା ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।