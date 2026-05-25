ହିଟ୍ଓ୍ୱେଭ ନେଇ ରେଡ୍ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ଦିନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରାତିରେ ବି ପ୍ରବଳ ତାତିବ, ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ!
ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରିକଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିଟ୍ଓ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ରେଡ୍ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ଦିନକଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରାତିରେ ବି ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୮-୨୯ ମେ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (Heatwave) ଜାରି ରହିବ।
ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି:
ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା (ଯଥା: ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ): ଏଠାରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ରୁ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇପାରେ।
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା (ଯଥା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା/ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ): ତାପମାତ୍ରା ୪୦-୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ। ଅପରାହ୍ଣ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୖଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ:
ଯଦି ଦେଖିବା ମେ’ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ହିଟ୍ଓ୍ୱେଭ। ହିଟ୍ଓ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ରେଡ୍ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ମେ’ ୨୫ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମ୍ୱଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଏଛି।
ମେ’ ୨୫ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମେ’ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି କରିବ କଲବଲ। ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରଭାବ ରହିବ।
ସତର୍କତା ଓ ପରାମର୍ଶ:
ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ପଣା ପିଅନ୍ତୁ ।
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ସମୟରେ ବାହାର କାମ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
IMDର ଦୈନିକ ୱେଦର୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।