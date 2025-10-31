ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ସବୁଜ…ଔଷଧ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ
କାହିଁକି ଔଷଧ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଔଷଧ ପୁଟୁଳା ଥିବ। ଏଥିରେ ବିପି, ସୁଗାର, ଥାଇରଏଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗଣିତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଔଷଧ ରହିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧ ଖାଇଥାଉ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଔଷଧକୁ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ।
ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଧଳା କାହିଁକି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେଗୁଡିକ ରଙ୍ଗୀନ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଔଷଧଗୁଡିକ କାହିଁକି ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ’ଣ:
ଔଷଧ ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ଲାଲ, ସବୁଜ, ନୀଳ, ହଳଦିଆ, ଏପରିକି କଳା। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କାରଣ କେବଳ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ନୁହେଁ; ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରେ ଅନେକ ଔଷଧ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧର ନାମ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରାତିରେ କେଉଁଟି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ।
ଏହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ଔଷଧ ଲେଖିବାର ବିପଦ ହ୍ରାସ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଔଷଧ ଲେଖିଥାନ୍ତି।
ରଙ୍ଗର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ:
ଏହା ସହିତ, ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତି।
ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ନିଦ୍ରା ବଟିକା କିମ୍ବା ବିପି ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ।
ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ହେତୁ ଏହି ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଏହା ସହିତ, ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ପରିମାଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକ ବାଦାମୀ ଏବଂ କଳା ବଟିକାରେ ଲୁହା କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ ଥାଏ। ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ତିକ୍ତତାକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳିବା ସହଜ କରିଥାଏ।