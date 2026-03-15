କ’ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଭୋକ କରେନି, ମଣିଷ ମରିବା ପରେ କ’ଣ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ଜାଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ବିଜ୍ଞାନର ଅପାର ଉନ୍ନତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ମାନବ ବୁଝାମଣା ବାହାରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି, ସେ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଭାବରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଡିଟ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି , ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛି: ମିରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମନିଟରମଙ୍କି ନାମକ ଜଣେ Reddit ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ରକ୍ତ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଉଠିଲି ଯାହା ସ୍ଥାନ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ତାରା କିମ୍ବା ଆଲୋକ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାସୁ ନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ସେଠାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିଲି, ଭୋକ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିଲି, କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଠାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବାର କୌଣସି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା।”
“ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମନେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମୋଣ୍ଟାଜ୍ ପରି ନଥିଲା, ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ମୁଁ କେବଳ ଏକ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି,” ମନିଟରମଙ୍କି କହିଥିଲେ। “ଯାହା ବି ଘଟିଲା, ଏହା କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କ’ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ।”
ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଆଗମନ: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୫୦ ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ରୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକାଲି ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ପରିଚିତ ସ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା।
ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ କେବଳ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କଥା ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇ ପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ‘ ଆସ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଠ!’ ତା’ପରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ହେଲମେଟ୍ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲେ।”
“ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭାଇ ଫୁଟପାଥ୍ ଉପରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏହା ଅଜବ ଥିଲା କାରଣ ମୋ ଭାଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓଭରଡୋଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ‘ସେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଆସିବେ’ ବୋଲି କିଛି କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ,” ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)