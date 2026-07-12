ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି Redmiର ଧାଁସୁ ଫୋନ, ୭ ଇଞ୍ଚି ଡିସପ୍ଲେ ସହ ମିଳିବ ଏସବୁ ଫିଚର୍, କ୍ୟାମେରା ପୁଣି ୨୦୦ MP
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି Redmiର ଧାଁସୁ ଫୋନ, ୭ ଇଞ୍ଚି ଡିସପ୍ଲେ ସହ ମିଳିବ ଏସବୁ ଫିଚର୍
Redmi Note 17: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ରେଡ୍ମି (Redmi) ନିଜର ନୂଆ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ Redmi Note 17 ସିରିଜ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ଚୀନ୍ ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Redmi Note 17 ଏବଂ Redmi Note 17 Pro ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
Redmi Note 17 ଫିଚର୍
ଏହି ବେସ୍ ମଡେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ୭ ଇଞ୍ଚର OLED ଡିସପ୍ଲେ। ଏହା ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗେମିଂ ପାଇଁ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଖରା ବେଳେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ 1200 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି-ଗ୍ଲେୟାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
8000mAh ର ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୧୬
Redmi Note 17 ରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବିଶାଳ 8000mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 22.5W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଲିଷ୍ଟିଂ ମୁତାବକ, ଏହି ଫୋନ୍ରେ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର, 12GB ରାମ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ Android 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
200MP କ୍ୟାମେରା ଓ 9000mAh ବ୍ୟାଟେରୀର ଜୁଗଳବନ୍ଦୀ
ସିରିଜ୍ର ପ୍ରିମିୟମ ମଡେଲ୍ Redmi Note 17 Pro ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ 9000mAh ର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 67W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏହି ମଡେଲ୍ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଏଥିରେ 1.5K OLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Corning Gorilla Glass Victus 2 ଏବଂ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ IP ରେଟିଂ ମିଳିବ।
ଫୋନ୍ରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 12GB LPDDR5X ରାମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହାର ପଛପଟେ 200MP ର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ 32MP ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଏହା କେବେ ଆସିବ, ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।