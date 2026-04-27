‘ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ’

‘ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ’
ମୁମ୍ବାଇ: ମାୟାନଗରୀ ଜଣାଶୁଣା ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି Reem Shaikh। ଅନେକ ଧାରାବାହିକ ସମେତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତିୁ। ଟେଲିଭିଜନରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ ବିଗବସ୍କୁ ନଯିବାକୁ ନେଇ ଆଜି ସେ ନିଜ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖଲରେ ରହିବାରେ ଚାହୁଁଛି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ।
ରୀମା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ‘ଫନା’, ‘ତେରେ ଇସ୍କ ମେ ଘାୟଲ’ ଆଦି ଫିଲ୍ମ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଛି। ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ବିଗ୍ ବସରେ କାମ କରିପାରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ନହୋଇ ବା ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ନରହି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନ୍ତି, ତେବେ ମାଆଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର ଲାଗିଥାଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାହିଁ ମୋର ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ନା କହିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ରୀମା କହିଛନ୍ତି।
ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ନା କହିବାର ଆଉ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରୀମା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ଶୋ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୋ’ରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା’ପରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହାକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିଭିରେ ନିଜର ଏମିତି ଦିଗ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ରୀମା କହିଛନ୍ତି।