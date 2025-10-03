କଫ୍ ସିରଫ ଖାଇ ୧୧ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକ୍ସନ, ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫସିରଫ ମନା।

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ମନା। ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କାଶ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏଣିକି ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ସହ କଫସିରଫ ମନା। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ସାଧାରଣତଃ ୫ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଔଷଧ ସୁପାରିସ କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ତେଣୁ ଏଣିକି ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫସିରଫ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଲରୁ DGHS ପରାମର୍ଶ। ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଫସିରଫ୍ ଖାଇ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଯାହାପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡକୁ ଆସିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏବଂ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

