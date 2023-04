‘ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ’: ଚୀନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକ ପରେ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବିନା ଦସ୍ୱବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବୈଟକ ସମୟରେ ରାଜନାଥ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲ । ରାଜନାଥ ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଙ୍ଗଫୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁକ୍ତିର ଉଲଂଘନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ତେଣୂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାରେ ଲାଗିରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଘଠନ(ଏସ୍‌ସିଓ) ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାଙ୍ଗଫୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତ ଚଳିତ ଥର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ।

Defence minister categorically stated that military cooperation between the two countries can progress only if peace and tranquillity are established at the border. He said after disengagement, there should be a movement towards de-escalation and expressed hope for a positive… pic.twitter.com/1PniuyTCLN

