ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜିନରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଆଣିଲା ଧମାକେଦାର ଅଫର୍, ମହୋତ୍ସବ ମନାନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ
ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲର ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସହ ମନାନ୍ତୁ ମହୋତ୍ସବ ପାଆନ୍ତୁ ବଡ଼ ଉପହାର
ମୁମ୍ୱାଇ: ଏବେ ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଆଉ ସବୁଠି ଲାଗୁଛି ସେଲ୍। ଭଲ ଭଲ ଅଫର ପାଇଁ ମଲ୍ ରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏମିତିରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦିପାବଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ନେଇ ଆସିଛି ଧମାକେଦାର ଅଫର୍।
ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲର “ଫେଷ୍ଟିଭାଲଅଫ୍ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ” ସେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଉପରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଫର ଏବଂ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସଠିକ୍ #MuhuratForCelebrations ମିଳୁଛି।
ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି (GST) ହ୍ରାସିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରିଲାଏନ୍ ଡିଜିଟାଲ, ମାଇଁ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଜିଓମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲଷ୍ଟୋର ଏବଂ www.reliancedigital.in ରେ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ପେପର ଫାଇନାନ୍ସ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ସହିତ ୩୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବଡ଼-ଟିକେଟ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ କରିଦେବ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲର ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସହିତ, ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ, ନବୀନ ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଏବଂଏହି ଋତୁକୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମନାଇବାପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ନିବେଶ କରିବାର ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
- ଲାର୍ଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିଭିର ଏପରି ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଉପଲବ୍ଧହୋଇ ନାହିଁ – କେବଳ ୪୫,୯୯୦ ଟଙ୍କାରେ ତୋଶିବା ୬୫” କ୍ୟୁଏଲ୍ଇଡି କିଣନ୍ତୁ।
- ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ ଇ କେବଳ ୪୪,୯୯୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
- 1T 3 ଷ୍ଟାର ଇନଭର୍ଟର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି କେବଳ ୧୭,୯୯୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
- ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ୮,୯୯୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାଗଣା ଉପହାରପାଆନ୍ତୁ। ଡବଲ୍ ଡୋର୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କେବଳ ୧୮,୯୯୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
- ଏକ ସେମି-ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟପ୍ ଲୋଡ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ – କେବଳ ୧୦,୯୯୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
- ରୋଷେଇ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ଉପରେ ୫% ରିହାତି, ୨ଟି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦% ରିହାତି ଏବଂ ୩ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୫% ରିହାତି ସହିତ ଛୋଟ ଘରୋଇ ଉପକରଣ କିଣନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଡିଓ, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଉପରେ ଅସୀମିତ ୫% ରିହାତି ପାଆନ୍ତୁ ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ: ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରିଟେଲର,ଯାହା ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ୬୨୦+ ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ୯୦୦+ ମାଇଁଜିଓ ଷ୍ଟୋର୍ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ।
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ କରୁଛି। ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟରେ ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ, ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ୍ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁପରିଚିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିବରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ରେସକ୍ୟୁ (resQ)ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ରିଟେଲରର ସେବା ଶାଖା ଏବଂ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ISO 9001-ପ୍ରମାଣିତ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସେବା ବ୍ରାଣ୍ଡ।
ରିଲାଏନ୍ସ ରେସକ୍ୟୁ (resQ)ସପ୍ତାହ ସାରା ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଶେଷ-ରୁ-ଶେଷ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
କ୍ରୟର ସହଜତା ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେକୌଣସି ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା www.reliancedigital.in ରେ ଅନଲାଇନରେ କିଣି କରିପାରିବେ।