JIO ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ, ମାଗଣା OTT ସହ ମିଳିବ 5Gର ସୁବିଧା, ତା ହସ ଏସବୁ ଫାଇଦା…
JIO Recharge Plan: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ସହିତ ଅନେକ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ JioHotstar ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।
୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ OTT ପ୍ୟାକେଜ୍
Jioର ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନା ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଡାଟା ଉଭୟ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାରରେ ମୋଟ ୫୬GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା YouTube Premium, Prime Video Mobile, ଏବଂ JioHotstar ସମେତ ଏକାଧିକ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରବେଶ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନାରେ JioAICloud ରେ ୫୦GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ Google Gemini Pro ର ୧୮ ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ସେବା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ।
୩୯୯ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଡାଟା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ
୩୯୯ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନା ଡାଟା ଆବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ହାରରେ ମୋଟ ୭୦GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ। ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ JioHotstar ର ୩ ମାସର ମୋବାଇଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଏଥିରେ JioAICloud ଏବଂ Google Gemini ଅଫରରେ ୫୦GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ।