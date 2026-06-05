ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ପର ଅଫର! ଏହି ରିଚାର୍ଜରେ ମିଳିବ ୨୦GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବୋନସ ଡାଟା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା

ଏହି ରିଚାର୍ଜରେ ମିଳିବ ୨୦GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବୋନସ ଡାଟା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା

By Jyotirmayee Das

JIO Plan: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜର ପ୍ରିପେଡ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜିକାଲି ୱର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ନିଜର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ ୨୦GB ବୋନସ ଡେଟା

ଜିଓ ତା’ର କିଛି ଚୟନକୃତ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨୦GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ମାଗଣାରେ ଦେଉଛି। ଏହି ବୋନସ ଡାଟା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମିଳୁଥିବା ଦୈନିକ ଡାଟା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସମାନେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପେଟ୍ରୋଲର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସାରା ଦେଶରେ…

ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର : ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇଁ…

୮୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା

ଜିଓର ୮୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡେଟା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସମୁଦାୟ ୯୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ।

ଏହି ପ୍ଲାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ୨୦GB ବୋନସ ଡାଟା ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୧୮ ମାସ ପାଇଁ Google AI Pro ର ମାଗଣା ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୫,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୫୦GB JioAICloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି।

୭୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲାଭ

ଜିଓର ୭୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୨୦GB ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟାର ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୭୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।

୮୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଭଳି ଏହି ୭୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Google AI Pro ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପସନ୍, ୫୦GB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଏହା ସହିତ JioHotstar ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କେବଳ ଡେଟା ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ।

କମ୍ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ୪୫୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍

ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ୪୫୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ କମ୍ପାନୀ ୫GB ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ଫ୍ରି SMS ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।

କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ବୋନସ ଡାଟା ଅଫର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଟାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପେଟ୍ରୋଲର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସାରା ଦେଶରେ…

ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର : ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇଁ…

ପୋଲାଣ୍ଡରେ କେତେ ହୋଇଯାଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର…

୩୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ୮୪ ବର୍ଷୀୟ…

1 of 26,079