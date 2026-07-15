ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସର ବୃହତ୍ ‘ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ୨୦୨୬’ ଅଭିଯାନ, ମାଗଣା ଅନ୍ନ ସେବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ୯୦ଟି ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସର ବୃହତ୍ ‘ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ୨୦୨୬’ ଅଭିଯାନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସେବା ନିୟୋଜିତ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ରିଲାଏନ୍ସ । ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ‘ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ୨୦୨୬’ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ନ ସେବା, ସାର୍ବଜନୀନ ସହାୟତା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରାଯିବ । ୧୬ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସର ‘ୱି-କେୟାର’ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଅନନ୍ତ ଏମ୍ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବୟାନ: ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ତ ଏମ୍ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, “ମାନବ ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଗଧାଡିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବା କରି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ । କେବଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଭୋଜନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିମଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛୁ।”
ରିଲାଏନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ସେବା:
ମାଗଣା ଅନ୍ନ ସେବା: ୧୫ ଜୁଲାଇରୁ ୨୭ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୋଷେଇ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାତ୍ତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଭୋଳାନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପରିସରରେ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।
୯୦ଟି ପୋଲିସ ସହାୟତା ପୋଷ୍ଟ: ୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯଥା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ପରିବହନ ସ୍ଥାନ, ମେଡିକାଲ୍ ଜୋନ୍ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଟି ପୋଲିସ ସହାୟତା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ।
ସେବା ପାଇଁ ଟେକ୍: ସମଗ୍ର ସହରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ‘ପୁରୀ ଅନ୍ନ ସେବା ୨୦୨୬ ଜିଆଇଏସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ’ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଗୃହରକ୍ଷୀ, ସଫେଇ କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଓଆରଏସ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।
ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ରିଲାଏନ୍ସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିମଳ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ରିଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଭଳି ସାମୁଦାୟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।