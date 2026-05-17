ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଵସ୍ତିକର ଖବର, ହର୍ମୁଜ ପାର ହୋଇ ୨୦,୦୦୦ ଟନ୍ LPG ଧରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାର ଟନ ଏଲ୍ପିଜି (LPG) ଧରି ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ସିମି’ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Oil Crisis : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୈଶ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଵସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଧରି ମାର୍ଶଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ସିମି’ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପାର ହୋଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟିକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା
ଏହି ସମୟରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଅବ୍ବାସ ଆରାଗଚି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପାରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଇରାନ ସର୍ବଦା ହର୍ମୁଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ଐତିହାସିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ। ଇରାନ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ବ୍ୟାପାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଛି ସୁରକ୍ଷା କବଚ
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ଏମ୍ଭି ସନ୍ସାଇନ୍’ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ପାର୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଏହା ୧୫ଶ ଏଲ୍ପିଜି ଜାହାଜ ଥିଲା। ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସମେତ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ଇରାନ
ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କାଜେମ୍ ଗରିବାବାଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଇରାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ସେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରେ ରହିଆସିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଯାହାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେର ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ସମାନ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଭାରତ କୌଣସି କୂଟନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ତେବେ ତେହେରାନ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ।