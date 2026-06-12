ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ! ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ
ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ଵସ୍ତି; ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ପରେ ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୌସୁମୀର ଏହି ଆଗମନ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହ ସଞ୍ଚାର କରିଛି।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମୌସୁମୀ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି:
- ଜଗତସିଂହପୁର
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
- ଭଦ୍ରକ
- ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆସନ୍ତା ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୀତଳ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ୧ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।