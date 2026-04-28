‘ପନ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପଟେନ୍ ପଦରୁ ହଟାଅ’…ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଦିଗ୍ଗଜ; କହିଲେ ଏଭଳି ନକଲେ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଦଳ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ଜିତିଛି।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି, ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ୱାସିମ ଜାଫର ପନ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ନେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଫର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବୋଝ।
ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ LSGର ଅଧିନାୟକ କରାଯିବା ଉଚିତ: ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ୱାସିମ୍ ଜାଫର କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖେଳିବାକୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ କହି ତାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଭାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଜଣେ ଭଲ ଅଧିନାୟକ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭଲ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ।”
ଜାଫର୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହେବ ତାହା ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମୋର ପରାମର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଥାଆନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରାଯିବ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ମୁଁ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମାର୍କରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ।”
ସିଜିନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏହି ସିଜିନରେ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଦଳ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ପାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ, ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ -୧.୧୦୬ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସହିତ। ଏଠାରୁ, ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ।
ଦଳ ଆହୁରି ଛଅଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ, କେତେକ ସମୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।