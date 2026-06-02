ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଆଶ୍ଵସ୍ତିକର ଖବର, ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭିର ଘୋଷଣା, ଏବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ଟ୍ରାଫିକ
Strait Of Hormuz : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍’ରୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତୈଳ ସଙ୍କଟ କମିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ହର୍ମୁଜରେ ସିପିଂ ଟ୍ରାଫିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଇରାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଦିନରାତି ବିନା ବାଧାରେ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଦରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ: ଇରାନ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଆମେରିକା ସହ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଛି ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାରୁ ଇରାନକୁ ରୋକିବା ହିଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା।
ଯଦି ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ରଣନୀତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ବଜାରରେ ଏହି ଖବର ପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଇରାନ ଆଉ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କି, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ‘ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଦୌ ପରୱା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ଏବେ ବହୁତ ବୋରିଂ (ଉବାଉ) ଲାଗିଲାଣି।’
ଗତ ଏକ ମାସରେ ପେଟ୍ରୋଲ–ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରାୟ ୭.୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୭.୩୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୭.୫୩ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେ’ ୧୫, ୧୯, ୨୩ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ଚାରି ଥର ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୯୪.୭୭ ଟଙ୍କାରୁ ୭.୩୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ମେ’ ୧୫ରେ ୩ ଟଙ୍କା, ମେ’ ୧୯ରେ ୦.୮୭ ଟଙ୍କା, ମେ’ ୨୩ରେ ୦.୮୭ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମେ’ ୨୫ରେ ୨.୬୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗତ ମାସରେ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଚାରି ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଜେଲ ଦର ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ୭.୫୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ ଦରରେ ମେ’ ୧୫ରେ ୩ ଟଙ୍କା, ମେ’ ୧୯ରେ ୦.୯୧ ଟଙ୍କା, ମେ’ ୨୩ରେ ୦.୯୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମେ’ ୨୫ରେ ୨.୭୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ୩,୧୧୩.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୪୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସର ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ମିଶାଇ ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ୧,୪୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି।