ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଥାଏ? ଜାଣନ୍ତି କି ନଡ଼ିଆର ବଳି ସହିତ କଣ ରହିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ହୁଏତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଦେଖିଥିବେ। ମନ୍ଦିରରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ନଡ଼ିଆ ବଳି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କ’ଣ?
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ନଡ଼ିଆକୁ ପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନଡ଼ିଆର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ତନ୍ତୁକୁ ମଣିଷ କେଶ, କଠିନ ବାହ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଖପୁରୀ ଏବଂ ଭିତରର ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ କୁହାଯାଏ।
ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରି, ଆମେ ଆମର ଅହଂକାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ମାନବ ବଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ; ହୁଏତ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଥା ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ନଡ଼ିଆକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ନଡ଼ିଆ ବଳି ଦେଇ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଦରେ ନଡ଼ିଆ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନଡ଼ିଆ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ, ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)