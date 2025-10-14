ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ୭ ଗଛ, କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା, ଚାରିଆଡୁ ହେବ ଧନବର୍ଷା
ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଛଲତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଆମ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଣେ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଗଲେ କିଛି ଗଛଲତା ଶକ୍ତିର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ସାତଟି ଗଛଲତା ବିଷୟରେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଗଲେ ଧନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ।
ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଧନ କୁବେର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶାମୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଏକ ନିରାପଦ ଘର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରିୟ ଗଛ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଅଗଣାରେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତୁଳସୀର ସୁଗନ୍ଧ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଧନ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧର ସଙ୍ଗମ: ଚମେଲି ଗଛ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଣେ। ଏହାର ମନୋରମ ସୁଗନ୍ଧ ଘର ପରିବେଶକୁ ମନୋରମ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଚମେଲି ଲଗାଇବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ। ଏହି ଗଛ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଘରେ ଧନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ: ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଗଛକୁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଲଗାଯାଉ, ଏହା ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ: ତାଳ ଗଛ ଏହାର ମହିମା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ବାସ୍ତୁରେ ଏହାକୁ ‘ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଚି’ର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଗଛ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହି ଗଛ ବାୟୁ ବିଶୋଧକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ପାଇଁ ଏକ ଗଛ: ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଗଛ ଲଗାଇବା କେବଳ ଏକ ସାଜସଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଜେଡ୍ ଗଛକୁ “ମନି ଟ୍ରି” କିମ୍ବା “ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଛ” ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଜେଡ୍ ଗଛ, ଯାହା ଧନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ।