ଅଜବ ଜନଜାତି, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟ ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ୧୦ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ସ୍ତବ୍ଧ

10 unique traditions of world: ବିଶ୍ୱର ୧୦ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ସ୍ତବ୍ଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ୧୦ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ।
ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ, କିଛି ପରିବାର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର କିଛି ଅଂଶ କାଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
ସେହିଭଳି ଡେନମାର୍କରେ, ଯଦି ଆପଣ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚେୟାରରେ ବାନ୍ଧି ଡାଲଚିନି ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଜବ ପରମ୍ପରା।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ତୋରାଜା ଲୋକମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମୃତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ କଫିନରୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି।
ଭାରତର ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ରାମନାମୀ ଜନଜାତି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଟାଟୁ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟ୍ ନିରାମିଷ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଗାଲ ଏବଂ ଜିଭକୁ ବିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହି ଅସହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ପେନର ଲା ଟମାଟିନା ପର୍ବରେ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟମାଟୋ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି।
ବ୍ରାଜିଲରେ, ଛୋଟ ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲେଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର କୟାନ ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ପିତ୍ତଳ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ମୁର୍ସି, ଚାଇ, ସୁରି ଏବଂ ତିର୍ମା ଭଳି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜନଜାତିରେ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତଳ ଓଠରେ ବଡ଼ ମାଟି କିମ୍ବା କାଠ ପ୍ଲେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପରି ମନେହୁଏ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀତ୍ୱ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ।
ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ପରମ୍ପରାରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚା ଖାଦ୍ୟ, ଅଣ୍ଡାରେ ଗାଧୋଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଦମ୍ପତି ଏହି ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଡେନମାର୍କରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ।