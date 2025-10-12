ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଚୌମୁଖୀ ଦୀପ ଜାଳି କରନ୍ତୁ ଏହି ଅମୋଘ ଉପଚାର, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତି ସହ ଦୂର ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ !
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏହି ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ‘ଛୋଟ ଦୀପାବଳି’ କିମ୍ବା ‘ରୂପ ଚୌଦଶ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ବୈଦିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରାଯିବ।
ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦିନ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯମଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ, ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ କିଛି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କ ଯିବାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ସହିତ ଜଡିତ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଉପାୟ (ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ 2025 ଉପଚାର)
ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ, ମାଟିର ଏକ ଚୌମୁଖୀ ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଚାରି ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦୀପରେ ବାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ରାତିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏଦି ଦୀପକୁ ଘର ବାହାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦୀପ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ।
ପରିବାରର କେବଳ ବଡ଼ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଯମ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି, “ମୃତ୍ୟୁନା ପାଶଦଣ୍ଡାଭ୍ୟାମ୍ କାଲେନ ଚ ମାୟା ସହ ଯା ତ୍ରୟୋଦଶ୍ୟାଂ ଦୀପଦାନାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଜଃ ପ୍ରିୟତାମିତି” ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଦୀପ ରଖିବା ପରେ, ଏହାକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଯମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି
ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଦୀପ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଦୀପ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣେ।