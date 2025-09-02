ଲାଇଟ୍ ଭଳି ଜଳିବ ଦାନ୍ତ, ଦଳଦିଆ ଦାଗକୁ ଛଡ଼ାଇବ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଏହି ଜିନିଷ

ଦାନ୍ତରେ ଜମିଯାଉଛି କି ଦଳଦିଆ ପରସ୍ତ? କାଢିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ଏହି ଜିନିଷ, ଲାଇଟ୍ ପରି ଜଳିବ

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ହସି ବି ପାରୁ ନଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ରଶ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ପରସ୍ତ ଏବଂ ମଇଳା ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ।

ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା: ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ, ଯାହା ରୋଷେଇ ଘରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା ଏବଂ ଚମକଦାର କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।

ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି: ପ୍ରଥମେ, ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଚିମୁଟାଏ ବେକିଂ ସୋଡା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପାତ୍ରରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ରଶ୍ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପରେ, ଆପଣ କୁଳି କରିପାରିବେ।

ଲୁଣ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ: ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଲୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆ ପରସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ।

ଧଳା ଏବଂ ଚମକଦାର ଦାନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲୁଣ ସହିତ ବ୍ରଶ୍ କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇରୁ ତିନିଥର ଏହି ଭାବରେ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।

