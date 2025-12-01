କୋହଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦଉଡି ଆସିଥିବା ପ୍ରଶଂସକ କ’ଣ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ? ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ?

ଏବେ ସୌଭିକ୍ ଗଲେ କୁଆଡେ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପୁରଣ ହେବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ପଡିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଦଉଡି ଆସି କୋହଲିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସେ କେଉିଁଠି ତାଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି କି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ?

ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୩୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ସୀମା ଡେଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ସେ କ୍ରିଜ୍‌କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ କୋହଲିଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କୋହଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି।

ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶଂସକ ଏବେ କେଉଁଠି? କ୍ରିକେଟରେ ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କିଛଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା କି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ଡନ୍‌କୁ ବାଇପାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।

ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋହଲିଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ନଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: କ୍ରିକେଟ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ ?

କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ:
ଏପରି ମାମଲାରେ ICC ଏବଂ BCCI ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଠୋର ହୋଇଥାଏ।

ଭାରୀ ଜରିମାନା: କେତେକ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝାଇବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଠୋର ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ଏବଂ ଜେଲ୍: ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ, ଯେପରି ରାଞ୍ଚିରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା।

ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଞ୍ଚିରେ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନାମ ସୌଭିକ୍। ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୌଭିକ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସାଇକେଲରେ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ।

