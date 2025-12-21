Vastu Tips For New Year 2026: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ସର୍ବନାଶ ନିଶ୍ଚୟ
Vastu Tips For New Year 2026: 2026 ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ତଥାପି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ।
ଏହା ନ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ।
ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ
ଖରାପ ଘଣ୍ଟା
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଖରାପ ଘଣ୍ଟା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଠିକକରି ତାର ସମୟ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛ
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେବି ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଣେ। ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛ ବାହାର କରନ୍ତୁ।
ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ।
ଭଙ୍ଗା କାଚ
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଘରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଝାଡୁ
ଝାଡୁକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଘରେ କେବେବି ଭଙ୍ଗା ଝାଡୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଝାଡୁ ରଖାଯାଏ, ସେହି ଘରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି।