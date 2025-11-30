ଘର ଭଡା ନେବା ବେଳେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍, ଭୋଗିବେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ପିଲାମାନେ ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ…

ଯଦି ଭଡ଼ା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।

By Jyotirmayee Das

Vastu Tips: ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରର ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଡ଼ା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ କିଛି ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା । ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏଠାରେ ବେଡ଼ ଏବଂ ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଭାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିଗଟି ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଶୋଇବା ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ।

ଏହାକୁ ସୁପ୍ରଭାତ (ସକାଳ) ଏବଂ ସାନ୍ଧ୍ୟାର ଦିଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନଟି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ଶୋଇବା ସମୟରେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପାଦ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

କାରଣ ଏହି ଦିଗଟି ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ମଶାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଭଡ଼ା ଘର ନିଅ ନାହିଁ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଘର ନିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡା ହୁଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା।

