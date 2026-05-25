ଏସି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ୍, ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍,ଖରାପ ହୋଇପାରେ AC
AC Using Tips: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ। ପାରଦ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଓ ଅଫିସରେ ଏସିର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଏକ ଭୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଘର ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଗରମ ହେଲେ ଚାଲୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହୁଏନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା ନନ୍-ଇନଭର୍ଟର ଏସିକୁ ବାରବାର ଅନ୍/ଅଫ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।
ବାରମ୍ବାର ON/OFF କଲେ କାହିଁକି ବଢ଼େ ବିଲ୍?
ଏସି ଚାଲିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି କମ୍ପ୍ରେସର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏସି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୁଏ, ତାର କମ୍ପ୍ରେସର ହଠାତ୍ ଅଧିକ ପାୱାର ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏସି ବନ୍ଦ ଓ ଚାଲୁ କରିବେ, ତେବେ ମେସିନ୍ ପ୍ରତିଥର ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଟାଣିବ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚିବା ବଦଳରେ ବିଲ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ନନ୍-ଇନଭର୍ଟର ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ।
ଇନଭର୍ଟର ଏସି କିପରି ଅଲଗା?
ଇନଭର୍ଟର ଏସି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ବଦଳରେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜର ସ୍ପିଡ୍କୁ କମ୍-ବେଶୀ କରିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ସମସ୍ୟା ନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଜୁଳି ବହୁତ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବହାରରେ ଇନଭର୍ଟର ଏସି ସାଧାରଣ ଏସି ତୁଳନାରେ ୩୦ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ।
ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସହଜ ଟିପ୍ସ:
- ଯଦି ଆପଣ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାନ୍ତୁ:
- ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା: ଏସିର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବଦା ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆଖି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
- ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଡ୍ ର ବ୍ୟବହାର: ଏସିରେ ଥିବା Sleep Mode, Eco Mode ଏବଂ Timer ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ରାତିରେ ଆପେ ଆପେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଏ।
- ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ: ଏସି ଚାଲିବା ସମୟରେ କବାଟ ଓ ଝରକା ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ବାହାରର ଗରମ ପବନ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କୋଠରୀ ବାରମ୍ବାର ଗରମ ହେଲେ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବିଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ।