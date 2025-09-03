Big Breaking: ଦୁଃଖଦ ଖବର, ବଡ଼ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦୋହଲିଲା ଦେଶ, ଚାଲିଗଲା 14 ଜୀବନ…

Big Breaking: ଦୁଃଖଦ ଖବର, ବଡ଼ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦୋହଲିଲା ଦେଶ, ଚାଲିଗଲା 14 ଜୀବନ…
ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏଏଫପି ଅନୁଯାୟୀ , ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ୱେଟାର ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି (ବିଏନପି)ର ଶହ ଶହ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହମଜା ଶଫାତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାଲି ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଦେଶିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆତାଉଲ୍ଲାହ ମେଙ୍ଗାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶଫାତଙ୍କ ପୁଅ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଖତର ମେଙ୍ଗାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଶଫାତ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଶିବିର ଉପରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଛଅ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମେତ ବାର ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସଜ୍ଜାଦ ଖାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାନୁ ସହରରେ ସକାଳେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଘାଟିର ସୀମା କାନ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
କହିରଖୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ତିନୋଟି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 25 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ କ୍ୱେଟାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି (BNP)ର ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ଅତି କମରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣଟି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ବାନୁ ସହରରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।