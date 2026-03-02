କେତେ ଧନୀ ଥିଲେ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର୍ ଖାମେନି, କେମିତି କରୁଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର
କେତେ ଧନୀ ଥିଲେ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର୍ ଖାମେନି
Khamenei Net Worth: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାମେନି ୧୯୮୯ ମସିହାରୁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୬-୩୭ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯିଏ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛି।
ଖାମେନିଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି?
୨୦୧୩ ମସିହାରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ରଏଟର୍ସର ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଖାମେନି ପ୍ରାୟ ୯୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୮.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ବୃହତ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା।
ଖାମେନି କେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆୟ କରୁଥିଲେ?
ଖାମେନିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ସେତାଦ କିମ୍ବା ସେତାଦ ଏଜରାଇୟେ ଏମାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ୧୯୭୯ ଇରାନ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଏକୀକୃତ ଗଠନ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ସେତାଦଙ୍କ ପାଖରେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, କମ୍ପାନୀ ସେୟାର, ତୈଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଗଠନ ଇରାନର ସଂସଦ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ତଦାରଖ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନଥିଲା। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରାଯାଇଛି?
କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ (୨୦୨୫-୨୦୨୬) ଦାବି କରିଛି ଯେ ଖାମେନିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୯୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି ଆକଳନରେ କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପରିମାଣକୁ ନଗଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀ, ଜମି, ସେୟାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାର ଆକାରରେ।
ଖାମେନି କ’ଣ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ?
ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାମେନି କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଠୋରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ, ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ଏବଂ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି, ସମାଲୋଚକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ନଥିଲା, ଏହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା।