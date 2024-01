(Video) ‘ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ’, ରିପବ୍ଲିକ ଡେ’ରେ କହିଲେ ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ୨୦୨୪ ଅବସରରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ମହାନ୍ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ।

ପରେଡ ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, “ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ” ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପରେଡରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାନ୍ସର ମାର୍ଚିଂ ଦଳ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ନେତା ଭାରତକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ଆସିଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜୟପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କ ଜାତୀୟ ଦିବସର ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହାମହିମ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।”

#WATCH | French President Emmanuel Macron tweets, "A great honor for France. Thank you, India."

He was the chief guest at the #RepublicDay2024 parade.

(Video: French President's 'X' account) pic.twitter.com/WZWnS3jRM9

— ANI (@ANI) January 26, 2024