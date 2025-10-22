RBI Rules: 2026ରୁ ବଦଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ, ଏଥର ଲକରରୁ ଚୋରୀ ହେଲେ ମିଳିବ 100 ଗୁଣ କ୍ଷତିପୂରଣ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। RBI ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ୨୩୮ଟି ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତାମତ ଲୋଡୁଛି। ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ମତାମତ ପାଇବା ପରେ ଏହା ୨୦୨୬ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା
RBI କହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକ କୌଣସି କ୍ଷତି ସହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଲକର ବିବାଦରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଲକର ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲକର ଚୋରି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲକର ଭଡ଼ାର 100 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳୀକୃତ
ନୂତନ ନିୟମ କେୱାଇସି (ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଛି। ସାଧାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କେୱାଇସି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମଧ୍ୟମ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି 8 ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଝିଞ୍ଜଟରୁ ଏହା ମୁକ୍ତି ଦେବ।
ଋଣ ନିୟମରେ ଉନ୍ନତି
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସୁଧ ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ସୂତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ ଜୋରିମାନା (ଶୀଘ୍ର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଜରିମାନା) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବିନା ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା
୭୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବେ।
ନୂତନ ନିୟମ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ?
ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ନୂତନ ନିୟମ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗ୍ରାହକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ହେବ ।