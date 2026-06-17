ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଉତ, କହିଲେ- ‘ଯିବାର ଅଛି ତ ପଦ ଛାଡ଼’

ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ର ହୁଇପ୍ (Whip) ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ଦଳର ପରିଚୟ ତଥା ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଦଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଭାଜନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ବଦଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ।

ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ର ୯ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୩ ଜଣ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତ, ଅନିଲ ଦେଶାଇ ଏବଂ ରାଜାଭାଉ ୱାଜେ ରାଉତଙ୍କ ଏହି ସମ୍ବାଦଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶେୟାର ବଜାର ଟେନ୍‌ସନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ; LIC ର ଏହି…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ…

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦଳ ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ $୫୦$ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ର ହୁଇପ୍ (Whip) ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ଦଳର ପରିଚୟ ତଥା ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୪ ରେ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସଦସ୍ୟ ସାଇ ବାବା, ମାଆ ଭବାନୀ ଏବଂ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।”ଏବେ ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି,” ବୋଲି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏବଂ ଏହାର ସମର୍ଥକମାନେ ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ବଦଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଖବରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

“ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେବଳ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମ ସାଂସଦମାନେ ଏବେ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି,” ବୋଲି ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଶେୟାର ବଜାର ଟେନ୍‌ସନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ; LIC ର ଏହି…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ…

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଘରେ…

1 of 29,545