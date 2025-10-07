ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ କରିଛି ଘର! ଜାଣନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର

ମଇଳା ହାତରେ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବା ଗାଲରେ ବ୍ରଣ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ତକିଆ ଖୋଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ଭାଇରସ୍ ମୁହଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

By Jyotirmayee
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଗାଲରେ ଏବଂ ନାକ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଏ।

ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯଦି ବ୍ରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିବା…

ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ହରମୋନ୍ ସମସ୍ୟା, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସଜାଗରେ ଭୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ୍ କରିଦେଉଛି…

Papaya in Pregnancy; ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା…

ମଇଳା ହାତରେ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବା ଗାଲରେ ବ୍ରଣ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ତକିଆ ଖୋଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ଭାଇରସ୍ ମୁହଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହେବାର କାରଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ଚର୍ମରେ ଥିବା ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରଣ ହୁଏ।

ତ୍ୱଚା ଯତ୍ନରେ ଅବହେଳା
ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତ୍ୱଚା ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ କମ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଅଧିକ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଛିଦ୍ର ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାରମ୍ବାର ମଇଳା ହାତରେ ମୁହଁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଭଜା କିମ୍ବା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ?

-ଭଲ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।

-ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତକିଆ କଭର, ମେକଅପ୍ ବ୍ରଶ୍ ଏବଂ ତଉଲିଆକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ।

-ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଏକ ହାଲୁକା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରୁ ଅତିରିକ୍ତ ତେଲ ଦୂର କରିବ।

-ମଇଳା ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

-ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଭଜା ଖାଦ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ପରିହାର କରନ୍ତୁ।

-ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ୍ କରିଦେଉଛି…

Papaya in Pregnancy; ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା…

ହାରିବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଭାରତ,…

ଅତ୍ୟଧିକ ହଳଦୀ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତ ହୋଇଯିବ…

1 of 1,261