ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ: ରୁଷ-ଭାରତ-ଚୀନ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ସହିପାରୁନି ଆମେରିକା, କହିଲା ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲାଭଖୋର !

ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ: ରୁଷ-ଭାରତ-ଚୀନ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ସହିପାରୁନି ଆମେରିକା, କହିଲା ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲାଭଖୋର !
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଚିଡି ଯାଇଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଜାତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ୱାଶିଂଟନ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିକସ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ତ୍ରିମୁଖୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଚିଡି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ ପୁଣି ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣି ଲାଭଖୋର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ନାଭାରୋ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ପୁଟିନ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି।
ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେବା ସମୟରେ, ପିଟର ନାଭାରୋ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲେ, “ଭାରତ ଟିକସର ରାଜା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଟିକସ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ?
ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକ, କରଦାତା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଲୋକମାନେ।” ନାଭାରୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଣ୍ଟ ବୁଝିବା ବାହାରେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ମୋଦି ପୁଟିନ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝାପଡୁନାହିଁ? ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ନିକଟତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେବା ସମୟରେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଏଠାରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିବା ଉଚିତ? ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏଥର ସେମାନେ ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଜାତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଅସ୍ଥିର
ପିଟର ନାଭାରୋଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହାଶକ୍ତିର ବୈଠକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ସେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତିନି ନେତା ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ହସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ- ପୁଟିନ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଛି।