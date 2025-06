ରନୱେରୁ ଖସିଲା ବିମାନ , କ୍ରସୱିଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ହାତରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ପାଇଲଟ: ଏପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ୧୬୩ ଜୀବନ

ଜାକାର୍ତା: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୋଏକାର୍ନୋ-ହଟ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଶନିବାର (୨୮ ଜୁନ, ୨୦୨୫) ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପରେ ଟଳିଯାଇଛି । ବାଟିକ ଏୟାରର ଏକ ବୋଇଂ ୭୩୭ ବିମାନ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର PK-LDJ) ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ କ୍ରସୱିଣ୍ଡ (ପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁ) ଯୋଗୁ ରନୱେରେ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଏକ ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନର ଡାହାଣ ପଟେ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ରନୱେ ସହିତ ଘଷି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଥିଲା ।

ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓରେ ବିମାନଟି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକପାଖରେ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଇଲଟଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ସଫଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୬୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ।

Tense Incident at Soekarno-Hatta Airport: Batik Air Plane Nearly Crash Lands Due to Bad Weather

A tense incident occurred when a Batik Air plane nearly experienced a crash landing due to bad weather at Soekarno-Hatta Airport (Soetta) in Tangerang, Banten, on Saturday (28/6).

The… pic.twitter.com/L7aJDaojGY

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) June 29, 2025