ଆମେରିକାରେ 7.4 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ଛାନିଆ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଡ୍ରେକ୍ ପାସେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.4 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 36 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର- ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସମୟ 07:46:22 ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅକ୍ଷାଂଶ: 60.26 ଦକ୍ଷିଣ, ଦ୍ରାଘିମା: 61.85 ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା 36 କିଲୋମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଡ୍ରେକ୍ ପାସେଜରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଭୂମିକମ୍ପ 8 ତୀବ୍ରତାର ଥିଲା- ଡ୍ରେକ୍ ପାସେଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 8.0 ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ 7.4 ରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ସୁନାମି ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି- ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି ।