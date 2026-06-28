ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା
କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତା: ମଙ୍ଗଳାଘାଟରୁ ସାତପଡ଼ା ଏବଂ ଖଜୁରିଆରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ଛକ
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରୀ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ସାମୟିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଭାରୀ ଯାନ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
କଟକଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା:
-
ସମୟ ସୀମା: ଜୁନ୍ ୩୦, ୨୦୨୬ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
-
ଦୈନିକ ସମୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬:୦୦ ଟାରୁ ରାତି ୧୦:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
-
ନିଷେଧାଦେଶ ରୁଟ୍ (ରାସ୍ତା): ମଙ୍ଗଳାଘାଟରୁ ସାତପଡ଼ା ଏବଂ ଖଜୁରିଆରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୮୮ ର ଧାରା ୧୧୫ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୯୩ ର ନିୟମ ୧୭୩ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରୀ ଯାନ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଟକଣା ସମୟରେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।