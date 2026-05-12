ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର ମାର୍କସିଟ୍

ସିବିଏସଇ (CBSE) ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୨୦୨୬ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍: ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ cbse.gov.in ଏବଂ results.cbse.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୨୦୨୬ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ cbse.gov.in, results.cbse.nic.in ସମେତ ଡିଜିଲକର (Digilocker) ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ (UMANG) ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସ୍କୋରକାର୍ଡ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍-ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କୋଡ୍ (access code), ସ୍କୁଲ କୋଡ୍ ଏବଂ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଓଟିପି (OTP) ଜରିଆରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଡିଜିଲକରରେ ଲଗ୍-ଇନ୍ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କସିଟ୍‌କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ।

